Más de 20.000 personas se postularon para colaborar en la organización de las actividades que el Sumo Pontífice encabezará en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

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La inscripción está abierta hasta el lunes 5 de octubre a las 23:59 y está destinada a ciudadanos argentinos o residentes de entre 18 y 65 años.

Una vez finalizada la etapa de preinscripción, la organización avanzará con el proceso de selección y capacitación de quienes resulten elegidos. Desde el Episcopado informaron que la preinscripción no garantiza un lugar dentro del equipo de voluntariado.

La asignación dependerá de las necesidades operativas de cada sede, el perfil de los postulantes y su disponibilidad horaria. Además, la participación en las instancias de formación será obligatoria para todos los seleccionados. El formulario solicita datos personales, información de contacto, ocupación, conocimientos de idiomas como inglés, italiano y portugués, disponibilidad horaria y otros aspectos que permitan definir el rol más adecuado para cada participante. También es requisito aceptar un acuerdo de compromiso y cumplir con las normas establecidas por la organización.

Desde la Conferencia Episcopal destacaron que el voluntariado implica una tarea de servicio y que no todos los participantes estarán cerca del Papa o en los sectores principales de los eventos. Muchas funciones estarán vinculadas a la logística, la orientación de peregrinos, la atención al público y el acompañamiento de los asistentes. Además, remarcaron que la participación es libre, solidaria y gratuita, sin generar relación laboral ni remuneración alguna. El objetivo es que quienes se sumen puedan vivir una experiencia de servicio, encuentro y compromiso.

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La visita de León XIV genera una gran expectativa en todo el país. Se espera una masiva concurrencia de fieles, especialmente en Luján, donde las autoridades prevén la llegada de millones de personas. En ese contexto, los voluntarios cumplirán un papel clave para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades y la atención de los peregrinos.

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