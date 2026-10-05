El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil tuvo impacto inmediato en la agenda política de Javier Milei.

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Con Flávio Bolsonaro imponiéndose en la primera vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva y con un balotaje previsto para el 25 de octubre, el presidente argentino reunió este lunes a su Gabinete para ordenar las prioridades legislativas y avanzar con los proyectos que el oficialismo considera centrales de cara a 2027. Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos, mientras que Lula alcanzó poco más del 45%, por lo que ninguno consiguió superar el 50% necesario para evitar una segunda vuelta.



Para Milei, el resultado representa además una reivindicación de su apuesta política. El mandatario argentino había respaldado abiertamente a Bolsonaro durante la campaña y celebró su desempeño electoral. “La Libertad Avanza en Brasil”, escribió el Presidente tras conocerse los resultados, al tiempo que planteó la posibilidad de profundizar la relación entre ambos países si el dirigente del Partido Liberal finalmente llega al Palacio del Planalto.



Pero mientras el Gobierno mira hacia Brasil, la principal preocupación de la Casa Rosada está puesta en transformar el respaldo político y los acuerdos alcanzados con gobernadores en votos concretos en el Congreso.



La eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparece como uno de los principales objetivos legislativos del oficialismo. El Gobierno considera que octubre será determinante para avanzar con esta iniciativa y con el Presupuesto 2027 antes de que la actividad política quede completamente atravesada por la campaña electoral.



La Casa Rosada pretende aprovechar el acercamiento alcanzado con distintos gobernadores durante la Argentina Week en París. Allí, Milei compartió escenario con 13 mandatarios provinciales aliados y el oficialismo interpretó esas señales como una oportunidad para construir una mayoría parlamentaria que permita avanzar con sus proyectos. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó una ronda de reuniones individuales con gobernadores, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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El desafío para el oficialismo será pasar de los gestos de acompañamiento a compromisos concretos cuando los proyectos lleguen al recinto.



La discusión legislativa tampoco puede separarse de la estrategia electoral del Gobierno. Con las elecciones de 2027 cada vez más presentes en el horizonte político, la modificación de las reglas electorales adquiere una importancia adicional. La eliminación de las PASO no sólo significaría un cambio en el mecanismo de selección de candidaturas. También modificaría el escenario en el que los distintos espacios políticos deberán construir sus listas y definir alianzas.



Para La Libertad Avanza, avanzar con esta reforma significaría además consolidar una estrategia electoral propia, en un momento en el que el Gobierno busca transformar su crecimiento político en una estructura territorial capaz de disputar poder en todo el país.



La Casa Rosada apuesta a que el contexto regional y los acuerdos políticos alcanzados durante las últimas semanas le permitan acelerar los tiempos. Pero el Congreso será el lugar donde finalmente se mida la capacidad del oficialismo para convertir esa expectativa en resultados concretos.

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