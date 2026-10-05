Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street iniciaron la semana con una fuerte recuperación, en una jornada marcada por el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil y por el renovado respaldo financiero y político de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei.

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El movimiento se produjo luego de que Flávio Bolsonaro se impusiera sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, resultado que sorprendió a los mercados y generó una fuerte reacción positiva en los activos del país vecino. El balotaje será el 25 de octubre.

En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, Central Puerto llegó a registrar una suba de 8,4%, mientras que Banco Supervielle avanzó 6,2% y Mercado Libre 5,5%. Luego, durante el inicio de la jornada, Mercado Libre llegó a ubicarse cerca del 7,9%, Banco Macro alrededor del 5,3% y Central Puerto cerca del 5,1%.

Por otro lado, el riesgo país se ubica en 614 puntos básicos y los bonos suben hasta 1%. El dólar oficial se vende a $1540 en el Banco Nación, mientras que el MEP y el CCL cotizan a $1541 y $1609 respectivamente.



Los activos brasileños también registraron fuertes avances. Petrobras llegó a subir alrededor de 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras que otros bancos y empresas brasileñas registraron importantes subas.

El resultado electoral generó así un efecto regional que alcanzó a los activos argentinos, particularmente a las compañías con exposición a Brasil o vinculadas a sectores que podrían beneficiarse de un escenario de mayor integración económica y regional.

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La recuperación de los activos argentinos se produce luego de las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien volvió a respaldar públicamente la gestión de Javier Milei y dejó abierta la posibilidad de que Washington vuelva a intervenir financieramente si las circunstancias lo requieren. “¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”, respondió Bessent al ser consultado sobre la posibilidad de repetir una asistencia financiera como la implementada en 2025.

El funcionario estadounidense destacó a Milei como un aliado de Estados Unidos y defendió las reformas impulsadas por el Gobierno argentino. Según su explicación, la asistencia anterior permitió a Washington utilizar herramientas financieras para respaldar la estabilidad argentina.



El repunte de este lunes representa un respiro para los activos argentinos luego de un período de mayor volatilidad financiera.

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