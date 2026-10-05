El Senado tendrá otra semana con actividad reducida por los viajes de varios legisladores. En ese contexto, la atención estará puesta en Diputados, donde se concentran los principales temas de interés para el oficialismo y la oposición.

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Para el miércoles está prevista una audiencia pública de la comisión de Acuerdos, encargada de analizar las candidaturas para cargos judiciales. Sin embargo, todavía no está definido quién conducirá el encuentro tras el fallecimiento de su presidente, el senador Juan Carlos Pagotto.

La oficialista Nadia Márquez aparece como posible reemplazante, aunque su designación aún debe confirmarse. El vicepresidente de la comisión, el senador bonaerense Maximiliano Abad, había informado que viajaría a España para participar de una feria internacional de pesca.

Otra de las reuniones en duda es la de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que funciona como vínculo entre el Congreso y la Auditoría General de la Nación.

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La oposición espera un informe sobre el traslado de parte de las reservas de oro del Banco Central al exterior. Su titular, Santiago Bausili, había señalado ante el Congreso que fueron depositadas en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza.

De acuerdo con Infobae, la auditoría tiene un avance del 70%. La ausencia de legisladores y la baja actividad prevista podrían llevar a postergar la reunión.

Mientras tanto, tampoco hay una fecha confirmada para una nueva sesión del Senado. Las posibilidades se concentran hacia fines de octubre, con iniciativas pendientes para el Gobierno, entre ellas los cambios en las PASO.

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