En medio de la tensión en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Axel Kicillof marcó una diferencia entre los paros convocados por los gremios docentes reconocidos y aquellos impulsados por sectores disidentes.

Ads

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, explicó que existen medidas de fuerza organizadas por sindicatos formalmente reconocidos y otras convocadas por espacios como Suteba Multicolor y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires.

En esos casos, el funcionario confirmó que existe la posibilidad de descontar los días no trabajados. De todos modos, aclaró que la decisión final depende de la Dirección General de Cultura y Educación.

La advertencia se conoció después de una jornada de paro impulsada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que reclamó respuestas frente a distintos hechos de violencia registrados en establecimientos educativos.

Bianco señaló que durante los últimos días se produjeron varios episodios de violencia contra trabajadores de la educación y sostuvo que se trata de una problemática que también afecta a otros sectores, como hospitales y fuerzas de seguridad.

Ads

Desde el Gobierno provincial vincularon este escenario con el contexto económico y social del país y advirtieron sobre un aumento de la conflictividad.

De esta manera, la Provincia dejó abierta la posibilidad de aplicar descuentos salariales en futuras protestas que sean convocadas por agrupaciones docentes sin reconocimiento legal, mientras continúa la tensión en el sistema educativo bonaerense.

Puede interesarte

Ads