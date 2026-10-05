La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo sistema web destinado a la confección y presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a sociedades y demás personas jurídicas alcanzadas por el régimen.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5908/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Según la normativa, el objetivo es avanzar en la modernización y simplificación de los servicios destinados a los contribuyentes.



El nuevo servicio se denomina “GANANCIAS PERSONAS JURÍDICAS” y comenzará a estar disponible el 19 de octubre de 2026. La herramienta reemplazará de manera progresiva al actual programa aplicativo utilizado para realizar estas presentaciones.



El cambio se aplicará a las declaraciones juradas correspondientes a ejercicios comerciales cuyos cierres hayan operado a partir de junio de 2026, inclusive.

Durante una primera etapa, el nuevo sistema tendrá carácter opcional. Este período se extenderá desde el 19 de octubre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027. En esos meses, las sociedades podrán elegir entre utilizar la nueva plataforma web o continuar con el aplicativo vigente.



A partir del 1° de marzo de 2027 el uso de “GANANCIAS PERSONAS JURÍDICAS” será obligatorio para los contribuyentes alcanzados cuyos ejercicios correspondan al período establecido por la resolución.



Para acceder al servicio será necesario contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 o superior. ARCA estableció además un criterio específico para los ejercicios cerrados antes de junio de 2026. En esos casos, tanto las declaraciones juradas originales como las rectificativas deberán continuar confeccionándose mediante el programa aplicativo vigente, por lo que el nuevo sistema no reemplazará de manera inmediata todas las modalidades existentes.

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También se determinó que las declaraciones rectificativas deberán presentarse mediante la misma modalidad utilizada para la declaración original, es decir, que si la presentación inicial se hizo mediante el nuevo servicio web, la rectificativa deberá realizarse allí; si se utilizó el aplicativo vigente, deberá mantenerse esa modalidad.



Hasta ahora, las sociedades y demás personas jurídicas alcanzadas confeccionan sus declaraciones juradas mediante el aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas - Sociedades” y luego presentan la información a través del servicio de declaraciones juradas y pagos de ARCA.



Con la nueva herramienta, el organismo busca centralizar el proceso dentro de su plataforma web y avanzar hacia un esquema más actualizado para la gestión de las obligaciones tributarias. ARCA informó que las características, funciones y aspectos técnicos del nuevo servicio estarán disponibles en el micrositio “Ganancias y Bienes Personales” de su sitio oficial.



De esta manera, ARCA inicia una transición gradual desde el sistema aplicativo hacia una plataforma completamente web para las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de las personas jurídicas.

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