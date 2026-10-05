La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un cese de tareas para este martes a partir del mediodía, en rechazo al fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras.

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La medida alcanzará a trabajadores de ministerios, organismos públicos y empresas estatales. Según informó el gremio, desde las 12 comenzará el retiro de los lugares de trabajo y posteriormente se realizará una movilización hacia la sede del máximo tribunal.

El reclamo está relacionado con la Ley 26.737 de Tierras Rurales, una norma que establecía límites a la cantidad de tierras que podían quedar en manos de personas o empresas extranjeras. Esa ley había sido derogada por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023.

La discusión llegó a la Justicia y la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo del decreto que eliminaba la Ley de Tierras. Sin embargo, el pasado 29 de septiembre la Corte Suprema revocó esa decisión.

De esta manera, volvió a quedar vigente la derogación de la ley y dejaron de aplicarse los límites que establecía para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

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Desde ATE cuestionaron duramente la decisión. “Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio a nivel nacional.

El dirigente también sostuvo que el fallo “destruyó la división de poderes” y aseguró que la Corte pasó “por encima del Congreso”. Además, calificó la resolución como “el fallo más entreguista de los últimos 150 años”.

Aguiar señaló que para el sindicato la decisión no afecta solamente a la propiedad de las tierras, sino que abre una discusión más amplia sobre el control de los recursos naturales del país.

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La protesta tendrá alcance nacional, aunque la movilización principal se realizará en la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, con la información difundida, no se detalló qué dependencias de Mar del Plata tendrán una adhesión específica a la medida.

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