Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a los nuevos embajadores de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel, en el marco de una ceremonia protocolar que contó con la presencia de autoridades del área de Relaciones Exteriores.

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Durante el encuentro, realizado en el Salón Blanco, cada uno de los diplomáticos presentó sus cartas credenciales ante el mandatario. Este procedimiento constituye el paso formal mediante el cual un embajador queda reconocido oficialmente por el país anfitrión y puede comenzar a desempeñar sus funciones.

Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, quien participó del acto junto a otros funcionarios vinculados a la política exterior argentina.

De esta manera, quedaron acreditados Christian de Lannoy como representante de Bélgica, Olive María Hempenstall por Irlanda, Veikko Roobert Kiljunen por Finlandia y Ahuva Spieler Reshef por Israel.

La ceremonia marcó el inicio oficial de la actividad de los cuatro diplomáticos en la Argentina y abre una nueva etapa de trabajo en las relaciones bilaterales con esos países.

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Este tipo de actos forma parte de la agenda institucional habitual de la Presidencia y tiene como objetivo formalizar la representación extranjera ante el Gobierno argentino, además de reforzar los canales de diálogo político, comercial y diplomático.

La actividad se desarrolló en una jornada con fuerte agenda en la Casa Rosada, en la que el Presidente también mantuvo reuniones con integrantes de su equipo de Gobierno.

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