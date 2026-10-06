A través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Iglesia expresó su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que brindan atención y servicios en todo el país. El planteo se produce en medio de una creciente discusión política sobre el alcance del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sus consecuencias en distintas áreas sociales.

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Integrantes del Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social presentaron un documento a funcionarios del Ministerio de Salud con sus inquietudes y propuestas.

En la reunión participaron representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, Fernando Barilatti, Aníbal Quevedo y María Bayá Casal. Por el Gobierno, estuvieron Roberto Olivieri, Rodrigo Sbarra y Roberto Moro.

Según señalaron desde la Iglesia, las modificaciones presupuestarias previstas para el próximo año podrían afectar prestaciones esenciales y agravar las dificultades que ya enfrenta el sector. En ese marco, solicitaron que se mantengan las herramientas de asistencia vigentes y que se garantice el financiamiento necesario para asegurar la continuidad de tratamientos, acompañamientos y servicios destinados a personas con discapacidad.

El reclamo se suma a una serie de cuestionamientos que vienen realizando organizaciones sociales, prestadores y familiares, quienes denuncian atrasos en los pagos, pérdida del poder adquisitivo de los aranceles y dificultades para sostener las prestaciones. Durante los últimos meses, la problemática llegó al Congreso y se convirtió en uno de los temas de mayor tensión entre el oficialismo y la oposición.

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La discusión también se da en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027, presentado por el Gobierno con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal y profundizar su política de reducción del gasto público. Sin embargo, distintos sectores cuestionan que parte del ajuste recaiga sobre áreas vinculadas a la asistencia social, la educación, la ciencia y la salud.

Desde la Iglesia advirtieron que la atención a las personas con discapacidad debe ser considerada una prioridad y remarcaron la necesidad de construir consensos que permitan garantizar derechos básicos, independientemente de las restricciones presupuestarias.

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