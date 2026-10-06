Las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores retoman este martes el debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que busca modificar el régimen de sanciones frente a la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

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La discusión se desarrolla en un escenario político marcado por la fuerte tensión entre el oficialismo y la oposición. El primer plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores terminó abruptamente luego de una serie de cruces, insultos y forcejeos que tuvieron como principal protagonista al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois.

La nueva reunión está prevista para las 15:30 y estará encabezada por los presidentes de las tres comisiones: Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. El oficialismo buscará encauzar el tratamiento de una iniciativa que considera estratégica para la política exterior y la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur forman parte del territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.

Uno de los principales cambios propuestos es la ampliación del régimen de sanciones contra empresas y personas que participen en actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales. La iniciativa no se limita a los hidrocarburos, sino que incorpora recursos renovables y no renovables.

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El proyecto genera controversias por su alcance institucional. Entre sus disposiciones figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, que tendría funciones de coordinación de políticas vinculadas con defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.

Ese punto es uno de los principales cuestionamientos de sectores de la oposición, que consideran que la iniciativa va más allá de la defensa de la soberanía sobre Malvinas y podría modificar aspectos centrales del sistema de seguridad nacional.

El debate tendrá como protagonista al Poder Ejecutivo. Los bloques parlamentarios convocaron a distintos especialistas y representantes de organizaciones vinculadas con Malvinas, defensa y política internacional.

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Además, está previsto un plenario el miércoles con funcionarios de la Casa Rosada, donde podría participar el canciller Pablo Quirno.

La presencia del Ejecutivo resulta central para el oficialismo, que pretende defender los fundamentos de la iniciativa y avanzar con una norma que considera necesaria frente a la explotación de recursos naturales en las zonas bajo disputa de soberanía. Por su parte, la oposición buscará utilizar el debate para cuestionar el alcance del proyecto y exigir precisiones sobre las nuevas herramientas de seguridad que pretende incorporar el Gobierno.