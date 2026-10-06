Después de meses de audiencias, testimonios y cruces entre las partes, los jueces deberán analizar las pruebas para determinar si los profesionales de la salud acusados tuvieron responsabilidad penal en el fallecimiento del ídolo argentino.



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La Fiscalía será la primera en presentar sus conclusiones. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren tendrán hasta cuatro horas para desarrollar su teoría del caso y exponer ante el tribunal los argumentos que, según la acusación, demostrarían la responsabilidad de los integrantes del equipo médico que atendió a Maradona durante sus últimos días.



Luego será el turno de las querellas y, finalmente, de las defensas de los siete profesionales de la salud que permanecen imputados en este proceso. Cada una de las partes contará con un tiempo máximo de tres horas para presentar sus argumentos.



El debate oral comenzó el 14 de abril y se extendió durante aproximadamente cinco meses y medio. En ese período se realizaron 45 audiencias y declararon más de 70 testigos, además de los propios acusados, que tuvieron distintas oportunidades para brindar explicaciones ante los jueces.



Entre los principales imputados se encuentra el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado durante el proceso como uno de los médicos centrales en la atención de Maradona. También están acusados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.



La hipótesis de la Fiscalía sostiene que existieron decisiones y omisiones en la atención médica que pudieron haber contribuido al desenlace fatal. La defensa, en cambio, buscó sostener que la muerte se produjo como consecuencia de un cuadro cardíaco que no podía ser previsto o evitado por los profesionales.



Ahora, con la etapa de producción de pruebas finalizada, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán escuchar los argumentos de todas las partes antes de retirarse a deliberar.

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