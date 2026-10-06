Tras una serie de evaluaciones científicas, el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Justicia Nacional, determinó que el músico Cristian Gabriel Álvarez Congiu, más conocido como el Pity Álvarez, se encuentra psíquicamente compensado y cuenta con la aptitud procesal necesaria para afrontar el juicio oral.

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Este hecho representa un giro decisivo en la causa judicial que involucra al cantante por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

El examen psicosemiológico se llevó a cabo este lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense. En el informe, que incluye la firma del psicólogo forense Mariano Marquevich y del médico forense Fernando Troncoso, se evaluó de manera integral los antecedentes de salud mental del cantante y su estado actual.

De acuerdo a lo que señala el informe: “Álvarez se presentó a la entrevista en estado vigil, tranquilo y con una actitud de colaboración fluctuante, encontrándose orientado en tiempo y espacio”. Tras la exploración de sus funciones cognitivas, los profesionales concluyeron que “las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y la participación en el proceso de Cristian Gabriel Álvarez Congiu se encontraron compensadas”.

A su vez en el informe detallaron que “no se advierten indicadores objetivos y suficientes que permitan establecer la existencia de una alteración de las facultades psíquicas de entidad tal que determine una incapacidad para comprender el sentido y el alcance del proceso”.

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Con este informe, el Tribunal Oral N°29, dio un paso definitivo para destrabar la causa y avanzar con el debate, donde se convocó a ambas partes para una audiencia este viernes 9, para una instancia en la que se definirán las medidas procesales para la continuidad del juicio oral.

La causa había permanecido demorada justamente por la salud del excantante de Viejas Locas, ya que estudios de 2021 y 2023 habían señalado que padecía de un cuadro de deterioro psicoorgánico y un trastorno neurocognitivo mayor derivado del consumo de sustancias.

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