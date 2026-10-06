El Gobierno Nacional prepara dos viajes internacionales para octubre, con vistas a reforzar los lazos económicos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los diplomáticos con Estados Unidos.

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Luis Caputo, ministro de economía viajará a Bangkok, Tailandia, para participar del encuentro conjunto del FMI y el Banco Mundial, el ministro estará presente del 12 al 18 de octubre. Aunque señalan que la agenda de reuniones bilaterales que mantendrá durante la visita no está cerrada.

La principal incógnita en torno al viaje de Caputo, es si tendrá un encuentro con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

La reunión anual a la que asistirá Caputo, congregará a ministros de Economía y Finanzas, presidentes de bancos centrales, autoridades de organismos multilaterales y representantes del sector privado.

Por su parte, el otro viaje que planea el ejecutivo nacional, es del Canciller Pablo Quirno, quien tiene como probable su participación en la reunión de ministros de relaciones exteriores del G20, que se realizará el 30 y 31 de octubre en Atlanta. Aunque la asistencia todavía no está confirmada.

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El encuentro será encabezado por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. La agenda anunciada por Washington señala que los cancilleres de las principales economías discutirán en Atlanta cooperación internacional, desafíos económicos globales, apertura de mercados y cadenas de suministro, entre otros temas.

La expectativa desde el gobierno de Javier Milei, es que el encuentro permita nuevos contactos con Rubio y otros funcionarios de la administración de Donald Trump.

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