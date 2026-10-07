El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de la Justicia que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.

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La decisión judicial fue adoptada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, quien hizo lugar a los planteos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). En su resolución, el magistrado invalidó la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de las partidas presupuestarias necesarias para su financiamiento. Además, ordenó al Ejecutivo dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la normativa.

Desde la Casa Rosada adelantaron que buscarán revertir la sentencia en instancias superiores. El argumento oficial sostiene que el Congreso no estableció de manera explícita las fuentes de financiamiento para afrontar el gasto que implica la aplicación de la ley, por lo que consideran que su implementación afecta el equilibrio fiscal impulsado por la administración de Javier Milei.

En los fundamentos del fallo, Cormick sostuvo que la propia ley contempla mecanismos para financiar las medidas previstas, incluyendo la adecuación de partidas presupuestarias y la utilización de ingresos corrientes superiores a los estimados en el Presupuesto Nacional. Asimismo, recordó que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la norma representaba alrededor del 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas continúa abierto y ahora quedará sujeto a la revisión de instancias superiores de la Justicia Federal.

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