Este miércoles, los rectores de las universidades nacionales realizarán su reunión mensual en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

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El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está previsto para las 14:30 y reunirá a las autoridades de las universidades públicas del país. La decisión de realizar la reunión frente a la sede del Ejecutivo busca darle mayor visibilidad a un conflicto que volvió a escalar luego de un reciente fallo judicial.

El reclamo de los rectores se produce luego de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional una disposición del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la Ley 27.795 a la definición de los recursos presupuestarios. En su resolución, el magistrado ordenó además al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. Se trata de una sentencia de primera instancia que el Gobierno ya anticipó que apelará.

La reunión representa un nuevo capítulo de una disputa que lleva más de un año y que enfrenta a las autoridades universitarias, los gremios docentes y no docentes con el Gobierno nacional. Desde el CIN reclaman el cumplimiento pleno y efectivo de una ley aprobada por el Congreso, mientras que el Ejecutivo insiste en que cualquier incremento de partidas debe ser compatible con las restricciones fiscales.

Las universidades y los gremios mantienen sus reclamos y tienen prevista una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

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