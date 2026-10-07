El oficialismo dio un nuevo paso en la Cámara de Diputados para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que busca modificar el régimen vigente frente a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

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El proyecto fue discutido en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con la participación de especialistas y representantes convocados por distintos bloques. La intención de La Libertad Avanza es finalizar el tratamiento en comisión el próximo 14 de octubre y llevar la iniciativa al recinto el 21.

La discusión continuará este miércoles desde las 11:00 con la exposición de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, en una reunión prevista en la Cámara baja.

La iniciativa cuenta con 133 artículos y tiene como uno de sus principales objetivos reemplazar la Ley 26.659 por un régimen sancionatorio más amplio y severo contra quienes desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en territorios cuya soberanía reclama la Argentina.

El nuevo esquema no se limitaría exclusivamente a los hidrocarburos, sino que abarcaría recursos naturales renovables y no renovables. Entre las sanciones previstas aparecen penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones, además de restricciones para contratar con el Estado o acceder a determinados beneficios fiscales y previsionales.

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Desde el Gobierno sostienen que la propuesta se apoya en tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas estatales frente a eventuales amenazas externas.

El proyecto también plantea una reestructuración de distintas áreas vinculadas con defensa, inteligencia y seguridad, a través de la creación de un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo encabezado por el Presidente.

Ese punto es uno de los principales focos de controversia en Diputados. Desde Unión por la Patria y otros sectores opositores cuestionaron el alcance de la iniciativa y plantearon la posibilidad de dividirla para avanzar, en primer término, con las sanciones contra empresas que exploten hidrocarburos en las Islas.

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La oposición sostiene, en definitiva, que el debate sobre la soberanía de las Malvinas no debería utilizarse como vehículo para introducir modificaciones de fondo en el sistema de seguridad y defensa nacional.

Con el calendario ya definido, el oficialismo apunta a cerrar la etapa de discusión en comisiones el 14 de octubre y avanzar hacia una sesión especial el 21 de octubre.

El desafío será conseguir los consensos necesarios para aprobar un proyecto que, por su alcance, promete generar una fuerte discusión política. Mientras el Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para reforzar la defensa de la soberanía argentina y proteger los recursos nacionales, la oposición advierte que el texto incorpora modificaciones de fondo en materia de seguridad, defensa e inteligencia que deberían ser discutidas de manera independiente.