Juicio por la muerte de Maradona: La fiscalía dará a conocer los alegatos el jueves
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, acusaron a los siete imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
El juicio por la muerte del astro argentino, Diego Armando Maradona, tendrá un nuevo episodio. Ya que este jueves los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, darán a conocer sus alegatos en el juicio por la muerte del exfutbolista, cuya acusación contra los siete imputados es homicidio simple con dolo eventual.
De acuerdo a fuentes del caso, los dos funcionarios judiciales tendrán un máximo de cuatro horas para realizar la lectura y pedir las penas o las absoluciones de los sindicados.
Los acusados, Leopoldo Luque, quien fuera el exmédico personal y neurocirujano de Maradona; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni. Cómo también, el clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlin, enfrentan una posible condena de entre ocho y 25 años de prisión.
Posterior a la lectura, el abogado Eduardo Ramírez, quien es el representante legal de Diego Maradona Junior, dará inicio a los alegatos de las querellas, quienes podrán exponer durante tres horas.
Los asesores legales de los particulares damnificados continuarán con sus argumentos el martes 13 y el miércoles 14 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, al tiempo que los defensores de los acusados harán lo propio el 20, 21 y 24 de octubre.
El juez Alberto Gaig, quien preside el tribunal N°7, advirtió que “no se admiten interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones”. Las cuales podrían entorpecer el desarrollo de los alegatos. A su vez agregó: "No se va a permitir una nueva producción extensa de la prueba”
La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó 12 horas y que falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.
Pese a esto, la contraparte resalta que la muerte se trató de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.