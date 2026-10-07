El juicio por la muerte del astro argentino, Diego Armando Maradona, tendrá un nuevo episodio. Ya que este jueves los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, darán a conocer sus alegatos en el juicio por la muerte del exfutbolista, cuya acusación contra los siete imputados es homicidio simple con dolo eventual.

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De acuerdo a fuentes del caso, los dos funcionarios judiciales tendrán un máximo de cuatro horas para realizar la lectura y pedir las penas o las absoluciones de los sindicados.

Los acusados, Leopoldo Luque, quien fuera el exmédico personal y neurocirujano de Maradona; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni. Cómo también, el clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlin, enfrentan una posible condena de entre ocho y 25 años de prisión.

Posterior a la lectura, el abogado Eduardo Ramírez, quien es el representante legal de Diego Maradona Junior, dará inicio a los alegatos de las querellas, quienes podrán exponer durante tres horas.

Los asesores legales de los particulares damnificados continuarán con sus argumentos el martes 13 y el miércoles 14 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, al tiempo que los defensores de los acusados harán lo propio el 20, 21 y 24 de octubre.

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El juez Alberto Gaig, quien preside el tribunal N°7, advirtió que “no se admiten interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones”. Las cuales podrían entorpecer el desarrollo de los alegatos. A su vez agregó: "No se va a permitir una nueva producción extensa de la prueba”

La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó 12 horas y que falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.

Pese a esto, la contraparte resalta que la muerte se trató de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.

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