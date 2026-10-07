Santa Fe ya definió el rumbo de su calendario electoral para 2027. El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la provincia desdoblará sus elecciones respecto de los comicios nacionales y mantendrá las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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De acuerdo con el esquema que analiza el Gobierno provincial, las listas deberán presentarse en febrero, las PASO se realizarían el 18 de abril de 2027 y las elecciones generales tendrían lugar el 13 de junio. El decreto de convocatoria todavía no fue firmado, por lo que las fechas deberán oficializarse formalmente.

La decisión implica que los santafesinos elegirán a sus autoridades provinciales y municipales varios meses antes de las elecciones nacionales, previstas para octubre de 2027.

El gobernador explicó que la decisión responde a la necesidad de evitar que la discusión política provincial quede subordinada a la campaña nacional. “Tiene que ser un calendario electoral que aleje las elecciones locales de las nacionales para que el debate no se termine mezclando”, sostuvo Pullaro al referirse al esquema que prepara su administración. También señaló que la Constitución provincial establece determinados plazos que dificultan realizar las elecciones locales en simultáneo con las nacionales.

En los comicios provinciales de 2027, los santafesinos deberán elegir gobernador y vicegobernador, además de senadores y diputados provinciales, intendentes y concejales.

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En Rosario, además, se elegirán los convencionales que tendrán a su cargo la redacción de la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.

Las fechas del cronograma electoral fueron difundidas por dirigentes provinciales y confirmadas en términos generales por Pullaro, aunque todavía resta la formalización mediante el decreto correspondiente.

La decisión de Santa Fe se inscribe en una tendencia que ya comenzó a extenderse entre distintos gobernadores. Tucumán, Salta, Mendoza y Corrientes también anunciaron esquemas separados de los comicios nacionales, mientras otras provincias analizan sus propios calendarios.

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De esta manera, 2027 tendrá un calendario electoral fragmentado, con distintas provincias definiendo sus autoridades en fechas diferentes a la elección presidencial.