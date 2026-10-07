Aníbal Lotocki declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del juicio por las lesiones sufridas por cinco mujeres que fueron sometidas a procedimientos estéticos.

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Durante su exposición, el acusado se refirió al uso de metacrilato y buscó contextualizar su utilización dentro de las prácticas estéticas de las décadas pasadas. “El metacrilato era la vedette del momento”, afirmó ante el tribunal.

Lotocki explicó además que, durante los años 90, aumentó la demanda de intervenciones estéticas y que distintos productos inyectables comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia.

La declaración se produjo luego del testimonio de Paola Auzmendi, una de las mujeres que integra la causa y que fue la primera denunciante en presentarse ante los jueces.

El proceso se desarrolla de manera paralela a otras causas judiciales que involucran a Lotocki. Entre ellas se encuentra el expediente por la muerte de Cristian Zárate, ocurrida en 2021 después de una intervención estética realizada en una clínica del barrio porteño de Caballito.

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Además, el ex cirujano ya fue condenado en otra causa por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.

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