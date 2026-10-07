El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejó un deterioro en las perspectivas de actividad económica. Los analistas redujeron la estimación de crecimiento para este año y advirtieron sobre el riesgo de una recesión técnica.

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Las consultoras y entidades financieras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central volvieron a ajustar a la baja sus pronósticos para la economía argentina en 2026. De acuerdo con el informe difundido los analistas prevén un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de apenas 1,5% para este año, lo que representa un recorte de 0,6 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

El informe también mostró un empeoramiento de las expectativas para la actividad económica en el corto plazo. Según las estimaciones relevadas por el BCRA, el PBI ajustado por estacionalidad habría caído 1% durante el tercer trimestre de 2026, una corrección significativa frente a las proyecciones previas. De confirmarse ese escenario, la economía ingresaría en una recesión técnica, caracterizada por dos trimestres consecutivos de contracción.

A pesar de ese panorama, los especialistas esperan una recuperación hacia fin de año. Para el cuarto trimestre proyectan una expansión de 1,8%, mientras que para el primer trimestre de 2027 estiman un crecimiento de 0,7%, lo que permitiría revertir la tendencia recesiva observada durante la segunda mitad de 2026.

En materia de precios, el REM anticipó una inflación de 1,9% para septiembre, una décima por encima de la previsión realizada el mes anterior. Para octubre, los analistas esperan una desaceleración hasta el 1,7%, aunque distintas consultoras privadas advierten que los aumentos en precios regulados y combustibles podrían mantener el índice cerca del 2% mensual.

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Respecto de la inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, la mediana de las proyecciones se ubicó en 1,8% para septiembre. El grupo de consultoras con mejores antecedentes en materia de pronósticos estimó una variación de 1,7%, sin cambios respecto de la encuesta previa.

El relevamiento refleja un escenario de desaceleración económica combinado con una inflación que continúa mostrando resistencia a perforar determinados niveles. Las nuevas estimaciones contrastan con las metas incluidas por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027, que prevé una recuperación más robusta de la actividad y una inflación anual en descenso.

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