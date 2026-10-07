El Gobierno argentino activó un mecanismo de seguimiento sanitario ante el presunto caso de peste neumónica registrado en Rusia y convocó este miércoles a una reunión con equipos técnicos del Ministerio de Salud para evaluar la situación y determinar si corresponde adoptar medidas preventivas.

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La preocupación surgió luego de la muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia. La mujer falleció el 2 de octubre después de haber sido internada con un cuadro de neumonía grave cuya causa todavía no fue determinada oficialmente.

El caso generó preocupación internacional debido a que vincularon el fallecimiento con una posible infección por peste neumónica. Sin embargo, las autoridades rusas sostienen que no se confirmó ningún caso de peste en la región de Irkutsk. Según el organismo sanitario Rospotrebnadzor, los análisis realizados a la trabajadora fallecida no detectaron microorganismos vinculados con su actividad profesional y la situación epidemiológica de la región permanece estable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a Moscú datos adicionales para determinar la causa de la neumonía, identificar el posible patógeno involucrado y conocer las razones de las medidas sanitarias adoptadas en la zona. El organismo recibió información de las autoridades rusas según la cual no se detectaron casos recientes y se realizaron controles sobre las personas que tuvieron contacto con la trabajadora fallecida. La organización internacional ofreció además asistencia técnica en materia de peste, bioseguridad y protección en laboratorios.

Por el momento, la evaluación preliminar de la OMS considera que el riesgo sanitario es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para Rusia en general y muy bajo para Europa.

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Ante este escenario, el Ministerio de Salud con la información epidemiológica disponible buscará determinar si corresponde reforzar la vigilancia sobre los viajeros provenientes de Rusia o emitir recomendaciones especiales.

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