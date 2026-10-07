Estudiantes de distintas universidades ingresaron este miércoles de manera pacífica a la Secretaría de Educación de la Nación, ubicada en el Palacio Sarmiento, donde comenzaron una sentada para reclamar respuestas por el financiamiento del sistema universitario.

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Según informaron desde las agrupaciones participantes, la medida tiene como principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una actualización del monto de las Becas Progresar.

Los manifestantes permanecen dentro del edificio y aseguraron que continuarán con la protesta hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades nacionales.

En paralelo, convocaron a estudiantes y organizaciones a movilizarse hacia las inmediaciones del Palacio Pizzurno, ubicado en Pizzurno 935, en la Ciudad de Buenos Aires, para acompañar la medida.

La protesta se enmarca en un nuevo reclamo del sector universitario por mayores recursos para el funcionamiento de las casas de estudio y por una actualización de las políticas de asistencia económica destinadas a estudiantes.

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