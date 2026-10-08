A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano informó que un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una ocupación del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, organismo que depende de esa cartera nacional.

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Comunicado oficial. @JMilei https://t.co/Xnvpo7eE1u — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) October 7, 2026

Según la versión oficial, la protesta derivó en una “toma violenta” del edificio y provocó daños sobre bienes pertenecientes al Estado. En ese contexto, el Gobierno adelantó que impulsará una denuncia ante la Justicia para que se investiguen los hechos, se determinen las responsabilidades correspondientes y se evalúen los perjuicios ocasionados.

Desde el Ministerio señalaron además que la recuperación de las instalaciones fue posible gracias a un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina. De acuerdo con el comunicado, la intervención permitió evacuar el edificio y restablecer el control de las dependencias públicas.

La cartera encabezada por Capital Humano remarcó que considera al diálogo institucional como la vía adecuada para canalizar reclamos y cuestionó las medidas de fuerza que impliquen la ocupación de edificios estatales. En ese sentido, sostuvo que no deben normalizarse prácticas que incluyan violencia, intimidación o daños contra el patrimonio público.

Asimismo, el organismo enfatizó que el derecho a la protesta debe ejercerse dentro del marco legal y con respeto por las instituciones democráticas.

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La presentación judicial anunciada por el Ministerio buscará esclarecer lo sucedido durante la protesta y determinar eventuales responsabilidades por los hechos denunciados.

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