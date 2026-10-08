Según confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda, el funcionario mantendrá un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de los encuentros que se desarrollarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre. La reunión es considerada clave para destrabar los últimos aspectos técnicos pendientes y acelerar la aprobación de la revisión.

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La comitiva partirá durante el fin de semana para participar de una agenda de reuniones con autoridades internacionales y representantes de organismos financieros. Caputo estará acompañado por una delegación integrada por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning.

La tercera revisión se concentra principalmente en el desempeño fiscal y la acumulación de reservas internacionales. En materia fiscal, el acuerdo establece para 2026 una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el Gobierno sostiene que mantiene resultados positivos en las cuentas públicas.

Otro de los puntos bajo análisis es la evolución de las reservas del Banco Central. De acuerdo con datos oficiales, la autoridad monetaria acumuló compras de divisas por más de US$14.000 millones en lo que va del año, un indicador que el Ejecutivo considera clave para respaldar la estabilidad financiera y cumplir con los compromisos asumidos ante el organismo.

Además de las variables fiscales y monetarias, las conversaciones también incluyen el ritmo de crecimiento de la economía y la capacidad de la recuperación para extenderse a más sectores productivos y generar empleo. En ese sentido, el FMI valoró los avances en materia de inflación y orden fiscal, aunque señaló la necesidad de consolidar una expansión económica más amplia.

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La importancia de esta revisión radica en que su aprobación habilitaría un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones para la Argentina. Sin embargo, antes de llegar a esa instancia, los equipos técnicos del Gobierno y del FMI deberán alcanzar un acuerdo que luego deberá ser validado por la conducción del organismo y finalmente por su Directorio Ejecutivo.

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