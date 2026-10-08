El grupo tendrá a su cargo la operación del servicio de agua potable y cloacas para unos 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante tres décadas, con posibilidad de extender el contrato por otros diez años.

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La apertura de las ofertas económicas se realizó este jueves y dejó al consorcio liderado por la empresa de ingeniería Rowing, fundada por Walter Román, como ganadora de la licitación. La propuesta superó a la presentada por el Grupo Roggio, que había ofrecido USD 285 millones por el paquete accionario en manos del Estado. El grupo también está integrado por Transclor, propiedad del empresario Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al Grupo Equipav; y el fondo PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos.



Aunque la oferta ganadora fue superior a la de su competidor, el monto quedó por debajo de las expectativas que manejaba el Ministerio de Economía. El Gobierno esperaba obtener alrededor de USD 450 millones, mientras que la propuesta seleccionada fue de USD 340,2 millones.



La diferencia, sin embargo, debe analizarse junto con las obligaciones que asumirá el nuevo concesionario. El contrato establece inversiones millonarias durante las próximas décadas, con un desembolso cercano a los USD 2.000 millones durante los primeros cinco años y compromisos de infraestructura que pueden alcanzar los USD 15.000 millones a lo largo de los 30 años de concesión.



El Estado mantendrá la titularidad de las redes, plantas, bombas y cañerías que se incorporen al sistema durante la concesión. Al finalizar el contrato, esos activos continuarán siendo estatales.



El nuevo operador deberá cumplir una serie de metas de cobertura. Para 2031, el contrato establece como objetivo alcanzar una cobertura de agua potable del 75,3% y elevar la cobertura de saneamiento al 63,9%. Al finalizar los 30 años, las metas previstas ascienden al 90% para agua potable y al 75% para cloacas. infobae

El traspaso de la operación está previsto entre enero y febrero de 2027. AySA presta actualmente el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses, alcanzando a unos 14 millones de personas.

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El esquema también contempla mecanismos de actualización tarifaria y evaluación del desempeño del concesionario. Según el pliego, las tarifas estarán sujetas a mecanismos de ajuste vinculados a los costos y al cumplimiento de determinadas metas de calidad y servicio.

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