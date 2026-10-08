En un nuevo gesto de sintonía entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, el gobierno estadounidense enviará a Argentina dos de sus principales funcionarios en política exterior.

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Se trata de Christopher Landau, subsecretario de estado y numero dos de Marco Rubio, y de Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ambos llegarán al país el próximo 21 de octubre.

El viaje estará concentrado en los preparativos para lo que será la visita de JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, a Argentina en noviembre. Ya que parte de la agenda de ambos está destinada a afinar y cerrar los últimos detalles de las actividades que realizará el vice norteamericano.

A su vez los funcionarios buscarán profundizar los diálogos sobre distintas cuestiones que mantienen en agenda ambos gobiernos. Entre ellas la cooperación en materia de seguridad y el intercambio de información para combatir el crimen organizado en América Latina.

Por su parte, se espera que en las conversaciones aparezca el pedido por parte del gobierno argentino de ingresar a Programa de Extensión de Visa, también conocido como Visa Waiver. Esta extensión permitirá, en caso de ser aprobada, que ciudadanos argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin la necesidad de una visa.

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Y es justamente el Departamento de Estado quien tiene el rol central de estas gestiones.

Christopher Landau es quien monitorea y sigue al detalle la aplicación de las políticas impulsadas por la Casa Blanca y coordinadas con Rubio. Su llegada representa la visita de más alto nivel de la diplomacia estadounidense desde el regreso de Trump a la presidencia.

Por otra parte, Juan Pablo Segura esta a cargo de la política exterior de Estados Unidos para América Latina, el Caribe y Canadá . Asumió en agosto de este año y tiene un vínculo familiar con el país ya que es hijo de inmigrantes argentinos.

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