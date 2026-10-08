Según el organismo estadístico, la construcción experimentó una baja interanual del 4,4%, mientras que la producción industrial manufacturera retrocedió 3,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. Los números reflejan la persistencia de una tendencia negativa que afecta a actividades clave por su impacto en el empleo y en la generación de actividad económica.

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El desempeño del sector de la construcción continúa condicionado por la reducción de la obra pública, el encarecimiento de los costos y las dificultades para acceder al financiamiento. En ese contexto, las expectativas empresariales relevadas por el INDEC muestran cautela respecto de la evolución de la actividad para los próximos meses.

En el caso de la industria manufacturera, la caída se explica por el menor nivel de producción en varios rubros fabriles, en un marco de consumo todavía débil y mayores desafíos competitivos derivados de la apertura económica. Analistas vienen advirtiendo sobre el impacto que esta situación tiene sobre el empleo y la capacidad productiva instalada.

Tanto la construcción como la industria son considerados sectores estratégicos por su capacidad para generar empleo y dinamizar otras ramas de la economía. Por eso, la evolución de estos indicadores es observada de cerca por empresarios, trabajadores y analistas, que buscan señales de una recuperación sostenida en los próximos meses.

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