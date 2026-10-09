La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara el decomiso de bienes que figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

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La resolución se vincula con el expediente que investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La causa tuvo como principal figura a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El decomiso de bienes constituye una medida patrimonial que busca recuperar activos vinculados con los hechos investigados. Su alcance concreto depende de los bienes comprendidos en la resolución judicial y de los fundamentos establecidos por los tribunales.



La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisibles los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner para frenar el avance del decomiso. ￼

Los hijos de la expresidenta habían cuestionado una resolución del Tribunal Oral Federal N.º 2 del 14 de septiembre, que rechazó sus planteos contra la ejecución patrimonial dispuesta el 26 de agosto. Entre sus argumentos, señalaron que ninguno de los dos fue condenado en la causa Vialidad y solicitaron que se suspendiera el procedimiento hasta que la Corte Suprema resolviera las presentaciones pendientes.



Con este fallo, la Justicia habilitó la continuidad de las actuaciones patrimoniales mientras sigue pendiente la intervención del máximo tribunal. El expediente abre así una nueva instancia en la disputa judicial por los bienes vinculados con la causa.

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