El Gobierno nacional aprobó un aumento de la tarifa de uso aeroportuario para los vuelos de cabotaje, que dejará de ser en pesos y pasará a cobrarse en dólares. Con la modificación, el cargo por pasajero embarcado subirá de los actuales $5.685 a US$9, lo que representa un incremento de aproximadamente el 143% si se toma como referencia su equivalente en dólares al momento del anuncio.

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La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada en el Boletín Oficial. Los nuevos valores comenzarán a regir a los 60 días corridos de su publicación, por lo que su aplicación está prevista para diciembre.

El cambio alcanza a los aeropuertos del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos, operados por Aeropuertos Argentina, y podría trasladarse al precio final de los pasajes nacionales, ya que la tarifa forma parte de los costos que afrontan los pasajeros al viajar.

Según los fundamentos de la resolución, la modificación busca preservar el valor de la contraprestación por el uso de las instalaciones aeroportuarias, evitar actualizaciones nominales recurrentes y contribuir a la sostenibilidad económica de la concesión. El organismo regulador aclaró que el cambio en la forma de expresar la tarifa no modifica su carácter regulado ni sus facultades de control sobre los valores aplicados.

La actualización se enmarca en la readecuación contractual acordada entre el Estado nacional y Aeropuertos Argentina, que contempla cambios en el esquema económico y financiero de la concesión aeroportuaria.

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El nuevo cuadro tarifario también introduce modificaciones para los vuelos internacionales. En ese segmento, la tasa de uso aeroportuario se mantendrá en US$57 para los aeropuertos de categoría I, mientras que se establecen valores diferenciados para otras categorías.

En tanto, para los vuelos regionales de hasta 1.000 kilómetros, la tarifa bajará de US$57 a US$25,16, una reducción del 56%. Según el ORSNA, la modificación responde a pedidos de gobernadores, intendentes, representantes del sector turístico y compañías aéreas, con el objetivo de promover la conectividad y el turismo regional.

Además, las nuevas tarifas de aterrizaje y estacionamiento internacional incorporarán una bonificación equivalente al 30% que anteriormente dependía de un acuerdo entre el ORSNA, Aeropuertos Argentina y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Con el nuevo esquema, esa reducción quedará integrada directamente en los valores aprobados.

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La resolución comprende los 35 aeropuertos del Grupo A operados por Aeropuertos Argentina. Las terminales que no están incluidas en ese grupo conservarán sus respectivos regímenes tarifarios.