El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra el Ministro de Economía, Luis Caputo y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, tras las operaciones del gobierno con el oro del Banco Central. La causa quedó radicada al juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita.

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La presentación del abogado surge tras el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), sobre los estados contables del Central correspondientes al ejercicio 2025.

De acuerdo a estos registros, las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales habrían generado durante 2025 resultados negativos por 1.023 millones de dólares, equivalentes a $1.469.155 millones de pesos. A su vez de ese monto, 960,2 millones de dólares corresponden a resultados negativos por opciones financieras y otros 62,8 millones de dólares por pago de primas.

En su denuncia Dalbón sostuvo que “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.

En este sentido, el abogado le solicitó a la Justicia que determine quien decidió estas operaciones, quien las autorizó y quien las diseñó. A su vez, solicitó que se establezca con qué contrapartes se realizaron, cuál fue su justificación económica, qué riesgos fueron asumidos, qué controles existieron. Y por último, si esas decisiones derivaron en un perjuicio patrimonial para el estado argentino.

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En esta primera presentación de su denuncia, el letrado tiene como objetivo radicar formalmente la denuncia e individualizar a las autoridades judiciales intervinientes, a su vez busca preservar el marco procesal para avanzar sobre la documentación y las responsabilidades.

La denuncia se ampliará el martes 13 de octubre frente al juez Lijo y el fiscal Pollicita, con nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan. Por su parte requerirá que se evalúen medidas urgentes de preservación de prueba.

"Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley", señaló Dalbón.

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