El avance del fenómeno climático conocido como el “Súper Niño” plantea un escenario particular para la Argentina. Mientras en distintas regiones del mundo crece la preocupación por las temperaturas elevadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para buena parte del territorio argentino una primavera más húmeda y, en varias zonas, más fría de lo habitual.

Ads

Según el pronóstico climático trimestral difundido por el organismo para octubre, noviembre y diciembre de 2026, se esperan mayores probabilidades de lluvias superiores a los valores normales en amplios sectores del centro y el este del país. La combinación entre el fenómeno de El Niño y las condiciones propias de la temporada podría incrementar los riesgos de tormentas intensas, anegamientos e inundaciones.

De acuerdo con el informe del SMN, el Litoral aparece entre las regiones con una señal más marcada de precipitaciones por encima de lo normal. También se prevén mayores probabilidades de lluvias abundantes en el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro y sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

En cambio, el pronóstico muestra condiciones diferentes para otras áreas del país. En el este del Noroeste Argentino (NOA) y el sur de la Patagonia, las precipitaciones tendrían mayores probabilidades de ubicarse dentro de los parámetros normales o por debajo de ellos. En el oeste del NOA, la tendencia hacia lluvias inferiores a lo habitual aparece con mayor claridad.

La particularidad del escenario argentino no se limita a las lluvias. El pronóstico trimestral también anticipa temperaturas inferiores a las normales en sectores de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste bonaerense.

Ads

A su vez, el centro-este de la provincia de Buenos Aires, el sur del Litoral y el noreste de la Patagonia presentan una tendencia hacia temperaturas normales o inferiores a los valores habituales para la época. En el norte del Litoral y el noroeste de la Patagonia, en tanto, se esperan temperaturas dentro de los rangos normales.

La combinación de mayor humedad y temperaturas más bajas en determinadas zonas constituye uno de los aspectos distintivos del pronóstico.

La evolución del fenómeno durante los próximos meses será clave para determinar si estas tendencias se traducen en episodios de precipitaciones extremas y qué regiones terminarán siendo las más afectadas.

Ads