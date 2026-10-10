Tras la caída de la actividad registrada en julio, algunos indicadores sectoriales evidenciaron una mejora mensual, pero insuficiente para despejar los temores de una recesión técnica.

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Según los datos publicados por el Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio registró una caída del 2,9% respecto del mes anterior y una baja interanual del 1,4%. El resultado profundizó las preocupaciones sobre el desempeño de la economía durante el tercer trimestre.

En agosto, los indicadores de industria, minería, construcción y pesca mostraron una suba conjunta del 1,5% en la serie desestacionalizada, de acuerdo con un análisis de la consultora Outlier. No obstante, la serie original registró una caída interanual del 1,5%, lo que refleja que la mejora mensual todavía no alcanza para confirmar una recuperación sostenida.

El comportamiento de los sectores también evidencia una marcada heterogeneidad. Mientras la minería, la energía y el agro muestran un mayor dinamismo, la industria y la construcción continúan enfrentando dificultades. Según Grupo SBS, en agosto la producción petrolera se ubicó un 42,1% por encima de noviembre de 2023, mientras que la industria acumuló una merma del 7,4% y la construcción, del 23%, en la comparación con ese mismo período.

En este contexto, los analistas advierten que la evolución de los próximos meses será determinante para establecer si la actividad logra consolidar un repunte. La posibilidad de que el segundo y el tercer trimestre registren caídas consecutivas mantiene vigente el riesgo de una recesión técnica.

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El Gobierno, por su parte, cuestionó la lectura de los indicadores oficiales. El presidente Javier Milei sostuvo que las estadísticas no reflejan adecuadamente los cambios en la matriz productiva del país. Desde algunas consultoras también señalaron que las variaciones desestacionalizadas deben interpretarse con cautela ante posibles modificaciones en los patrones de producción y consumo.

El Indec tiene previsto publicar el dato del producto bruto interno (PBI) correspondiente al tercer trimestre el próximo 16 de diciembre. Esa cifra permitirá evaluar si la mejora observada en agosto logró sostenerse o si la economía continúa mostrando dificultades para recuperar el nivel de actividad.

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