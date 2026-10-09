El presidente Javier Milei lanzó una dura crítica contra sectores del socialismo y denunció lo que definió como “la estafa de las banderas nobles”, al acusar a determinados espacios políticos de utilizar causas sociales para justificar presuntos negocios y administrar recursos estatales sin controles suficientes.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que las políticas vinculadas con la discapacidad, los jubilados y la universidad pública son utilizadas, según su interpretación, para reclamar mayores partidas presupuestarias y sostener estructuras burocráticas.

“El socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina”, afirmó Milei, quien acusó a esos sectores de apropiarse de reivindicaciones legítimas para justificar lo que calificó como negocios políticos.

En ese sentido, el jefe de Estado cuestionó las resistencias a las auditorías sobre el destino de los fondos públicos y aseguró que, cuando se intenta revisar la administración de esos recursos, aparece lo que denominó un “chantaje moral”.

“No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación”, expresó.

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Las declaraciones se conocieron en medio de la controversia por la difusión en redes sociales de versiones sobre supuestos certificados de discapacidad vinculados a Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano y pareja del exintendente de Moreno Walter Festa.

Frente a las acusaciones, Uhrig negó haber utilizado certificados de discapacidad para evitar el pago de peajes o estacionar en espacios reservados. Para respaldar su descargo, publicó en Instagram un comprobante de pago de $994,15 correspondiente al 5 de octubre de 2026.

Además, compartió una imagen de su pasaporte y aseguró que contaba con una visa, con la intención de desmentir otras versiones relacionadas con su situación judicial. Sin embargo, estos documentos no permiten confirmar ni descartar por sí solos todas las acusaciones que circularon.

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En otro tramo de su mensaje, Milei sostuvo que las principales víctimas de las presuntas irregularidades son quienes realmente necesitan asistencia y los contribuyentes que financian los programas estatales.

“Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”, manifestó el Presidente, y volvió a reclamar controles sobre la administración de los recursos públicos.

Finalmente, exigió que se publiquen los contratos y se rindan cuentas sobre el destino del dinero estatal. “Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso”, expresó.

La publicación volvió a colocar en el centro de la discusión política el financiamiento de las políticas sociales, los mecanismos de fiscalización y las denuncias sobre posibles irregularidades en la utilización de recursos públicos.