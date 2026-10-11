El precio de los alimentos volvió a mostrar señales de aceleración durante el comienzo de octubre, con incrementos que impactan directamente en el presupuesto de las familias. Las bebidas, los productos de panadería y las carnes se ubicaron entre los rubros que más aumentaron, en un escenario que suma presión sobre la inflación general.

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Durante la primera semana del mes, los alimentos y bebidas registraron una suba del 0,5%, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el 4,3%, el nivel más elevado de 2026.

Entre los principales aumentos semanales se destacaron las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con un 1,1%, seguidas por los productos de panificación, cereales y pastas, que avanzaron un 0,7%. Las carnes registraron un incremento del 0,6%, aunque fueron el rubro de mayor incidencia en la variación general debido a su peso en el consumo familiar.

Por su parte, los lácteos y huevos aumentaron un 0,3%, mientras que las frutas y verduras presentaron variaciones más moderadas, del 0,2%.

La tendencia también se refleja en el comportamiento de las últimas cuatro semanas. En ese período, las bebidas acumularon un incremento promedio del 8,6%, las verduras del 6,5% y los panificados del 5,1%. En contraste, los aceites registraron una baja del 2,4%.

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Los nuevos movimientos de precios generan preocupación por su impacto sobre el poder adquisitivo, especialmente entre las familias que destinan una parte importante de sus ingresos a la compra de productos básicos.

Mientras tanto, la atención está puesta en el próximo informe oficial de inflación, que se publicará el martes 13 de octubre y dará a conocer la variación de precios correspondiente a septiembre.

El último dato disponible corresponde a agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor registró una variación del 1,7%. Para septiembre, las estimaciones privadas anticipan un resultado cercano al 2%, impulsado principalmente por los aumentos en alimentos y bebidas.

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De esta manera, octubre comienza con una nueva presión sobre los precios de la canasta alimentaria, mientras persiste la incertidumbre sobre la evolución de la inflación durante el último trimestre del año.