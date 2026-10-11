El presidente Javier Milei envió este domingo un mensaje de apoyo al papa León XIV, luego de que se confirmara que el líder de la Iglesia católica deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

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A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su cercanía con el pontífice y manifestó sus deseos de que pueda superar favorablemente el procedimiento médico.

“Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió Milei, quien también destacó la importancia de que el Papa pueda continuar con sus responsabilidades al frente de la Iglesia.

El anuncio sobre la salud de León XIV se produjo durante el tradicional Ángelus de este domingo en el Vaticano. Allí, el propio pontífice, de 71 años, explicó que los médicos identificaron un nódulo pulmonar localizado en una etapa muy temprana y recomendaron su extirpación.

La cirugía está prevista para los primeros días de esta semana en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanecería internado aproximadamente siete días para completar su recuperación.

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La noticia adquiere especial relevancia debido a que León XIV tiene previsto visitar Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú.

Durante su estadía en el país, el sumo pontífice tiene programadas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de un encuentro institucional con Milei en la Casa Rosada.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina también expresó su acompañamiento y convocó a los fieles a rezar por la salud del Papa, con el deseo de que la operación se desarrolle sin complicaciones.

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Hasta el momento, no se anunciaron modificaciones en la agenda de su visita a Argentina, aunque su evolución médica será determinante para confirmar el desarrollo de las actividades previstas.