El presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno contará con USD 125.000 millones para afrontar una eventual corrida cambiaria en 2027. La declaración se produjo durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, en la que el mandatario se refirió a la preparación económica de la Argentina de cara al próximo año electoral.

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“Tengo USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene”, afirmó Milei. De todos modos, aclaró que no prevé que se produzca un episodio de esas características, aunque remarcó que su administración trabaja para estar preparada ante un escenario de tensión cambiaria.

El Presidente también comparó la situación prevista para 2027 con la que atravesó el país antes de las elecciones de 2025. Según sostuvo, en aquella oportunidad la Argentina había logrado reunir USD 70.000 millones para responder ante una eventual presión sobre el mercado cambiario.

“Y sobre la hora nos puso 2.500 palos el Banco Central norteamericano. O sea, llegamos con la lengua afuera”, expresó al recordar el respaldo financiero recibido en ese período.

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Con sus declaraciones, Milei buscó destacar que el Gobierno contará con mayores recursos para responder ante una eventual demanda extraordinaria de dólares durante 2027. Sin embargo, el monto mencionado por el mandatario no implica, por sí solo, que la totalidad de esos fondos esté disponible de manera inmediata ni que corresponda exclusivamente a reservas líquidas del Banco Central.

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