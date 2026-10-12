El traslado de los presos alojados en la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz continúa este lunes con un importante operativo de seguridad. Luego de que 326 internos fueran reubicados durante la primera jornada, las autoridades avanzan con una segunda tanda de traslados para concretar el cierre definitivo del establecimiento porteño.

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El procedimiento comenzó el domingo y se desarrolla de manera gradual, con la participación de fuerzas federales, efectivos de la Ciudad de Buenos Aires y personal de la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, en el penal todavía permanecen alrededor de 1.200 detenidos, por lo que el operativo demandará nuevas etapas.

Desde las primeras horas de este lunes, los alrededores de la cárcel, ubicada en el barrio de Villa Devoto, registraron un amplio despliegue policial. El dispositivo incluye móviles de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, motociclistas, personal especializado y unidades de Bomberos. Además, se dispusieron cortes de tránsito y vallados para facilitar la salida de los vehículos penitenciarios y garantizar la seguridad durante el recorrido.

Para organizar el traslado de aproximadamente 1.500 internos se conformó un Comando Unificado, encargado de coordinar las tareas de las distintas fuerzas de seguridad y planificar cada movimiento.

El operativo forma parte de un acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración porteña para desocupar definitivamente la cárcel de Devoto, un reclamo histórico de los vecinos de la zona por la presencia del establecimiento penitenciario en un área residencial.

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Los detenidos son alojados en el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, ubicado en la provincia de Buenos Aires. El predio cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad y una capacidad total de 2.232 personas.

La construcción fue impulsada y financiada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que posteriormente entregó las instalaciones al Ministerio de Seguridad de la Nación para su funcionamiento.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el comienzo del operativo y destacó la coordinación con la administración nacional. A través de sus redes sociales, calificó el traslado como un hecho histórico y agradeció el trabajo conjunto con el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y otros funcionarios nacionales y porteños.

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AHORA. Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la Ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los Ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia. https://t.co/e9w8TC44ls — Jorge Macri (@jorgemacri) October 11, 2026

El cierre de la cárcel de Villa Devoto constituye uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de la Ciudad con los vecinos del barrio, que durante años reclamaron una solución para el establecimiento penitenciario.

Una vez finalizado el traslado de los presos de Devoto, el plan contempla reubicar en Marcos Paz a otros 350 detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, pero que están a disposición de la Justicia nacional.

La medida apunta a liberar espacio en dependencias policiales que funcionan como lugares de detención transitoria y que enfrentan dificultades para alojar a personas privadas de la libertad durante períodos prolongados.

Con el traslado progresivo de los internos, el Gobierno nacional y la Ciudad buscan avanzar en la reorganización de los lugares de detención y concretar el cierre definitivo del penal de Devoto.