Un ciudadano brasileño fue expulsado de Argentina por incumplir los requisitos para poder entrar al país. Su expulsión tiene lugar tras publicar una serie de criticas al Presidente de la República Argentina, Javier Milei y sus ministros. A su vez, se le prohibió la entrada a suelo argentino por cinco años.

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José Rogério Carvalho Tomaz Junior, quien tiene conexiones con el Partido de los Trabajadores (PT), del presidente Lula da Silva, había llegado al país con el objetivo de realizar diferentes entrevistas para un libro que escribirá sobre Milei.

Sin embargo al arribar al Aeroparque Jorge Newbery, fue detenido por Migraciones ya que está le informó que su residencia había sido anulada y que debía volver a su país de origen.

Las autoridades, informaron que la expulsión de Rogério no se debió a las criticas que realizó a Milei y sus funcionarios, horas antes de llegar al país. Sino que fue porque había estado solo 153 días en Argentina desde que consiguió su residencia en 2022.

A su vez detallaron que no contaba con actividad laboral comprobable y tampoco con estudios u otros elementos de arraigo suficientes para justificar esa condición migratoria. Además indicaron que se comprobó que no residía en el domicilio declarado ante Migraciones.

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Es de mencionar que el asesor presidencial Santiago Caputo, se burlo de la expulsión del brasileño, ya que comentó: "Te falló el operativo, campeón". A lo que el ciudadano brasileño le respondió: "Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas, el tiempo pone a cada uno en su lugar".

A su vez, Rogério aseguró que desconocía la disposición hasta que llegó a Buenos Aires. Y relató que se presentó ante Migraciones con el DNI Argentino, aunque fue demorado una hora ya que se detectó un error en el sistema.

Tras esperar le informaron que su residencia había sido cancelada y que no podría ingresar a la Argentina por cinco años. Además agregó que le quitaron el DNI argentino y le notificaron que debía volver a Brasil.

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