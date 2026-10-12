El oficialismo en Cámara de Diputados programó para este martes a las 12 y el miércoles, a las 10, el inicio del debate por el presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Alberto Benegas Lynch.

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El objetivo del gobierno es conseguir un dictamen de mayoría para el 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto a finales de noviembre.

De esta manera el cronograma busca que el Senado pueda tratar la iniciativa antes del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre.

Aunque si los tiempos legislativo no alcanzan, el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.

La agenda que propone el oficialismo contempla reuniones para el 20, 27 y 28 de octubre. Ya que las intenciones desde La Libertad Avanza es firmar los dictámenes en la última fecha y avanzar al recinto en noviembre. Si se concreta este esquema, el Senado tendría un margen más corto para debatir el proyecto en comisión y someterlo a votación antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

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Aunque que las fechas podrían modificarse, ya que el avance del proyecto dependerá de los acuerdos que logre el bloque oficialista con sus aliados.

El presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del Productor Bruto Interno (PBI) del 4% anual. A su vez proyecta una inflación interanual del 18% y un dólar a $1847,60 para diciembre de ese año.

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