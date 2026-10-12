El fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $313.610 millones. Sin embargo, pese al aumento en la cantidad de viajeros, el movimiento económico registró una caída real del 2,2% respecto del mismo período de 2025, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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Uno de los principales factores fue la reducción de la estadía promedio, que pasó de dos días a 1,8 días, una baja del 10% interanual. De esta manera, los turistas viajaron más, pero permanecieron menos tiempo en sus destinos y redujeron el gasto acumulado en alojamiento, gastronomía y actividades recreativas.

El gasto promedio diario por persona alcanzó los $116.900, lo que representó un incremento real del 5% frente a 2025, una vez descontada la inflación. No obstante, ese aumento no fue suficiente para compensar el menor tiempo de permanencia.

La tendencia estuvo marcada por las escapadas cortas, los viajes de cercanía y las reservas de último momento. Además, las propuestas culturales, gastronómicas y las fiestas populares tuvieron un papel importante en la elección de los destinos.

Entre los lugares destacados se encontraron Bariloche y Puerto Madryn, con niveles de ocupación cercanos al 80%, además de localidades de Córdoba, Tucumán, Catamarca y Santa Fe.

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Según un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en promedio $1.072.600 para cubrir el transporte en micro y el alojamiento durante el fin de semana largo. El cálculo no incluyó comidas, excursiones ni otros gastos adicionales.

En lo que va de 2026, ya se contabilizaron ocho fines de semana largos, durante los cuales viajaron más de 12,9 millones de turistas. El impacto económico acumulado alcanzó los $3,4 billones.

Los datos reflejan que el turismo interno continúa movilizando a millones de personas, aunque las estadías más breves y la selección de gastos condicionan los ingresos que reciben los destinos y sus comercios.

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