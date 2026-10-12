La Justicia volvió a citar a Candela Arizaga, pareja del exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano, en el marco de una investigación por presuntos hechos de violencia de género. La decisión se conoció luego de que ambos confirmaran públicamente su reconciliación durante un viaje por Europa.

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La joven de 23 años fue convocada para el lunes 19 de octubre, cuando está prevista una evaluación ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). El procedimiento buscará determinar si atraviesa alguna situación de presión o vulnerabilidad relacionada con el vínculo.

Su abogado, Roberto Herrera, confirmó la citación y explicó que la evaluación consistirá en una serie de preguntas destinadas a conocer las circunstancias del reencuentro. Sin embargo, aclaró que todavía no está garantizada la presencia de su representada y que conversará con ella cuando regrese al país.

La convocatoria se produce mientras Moyano continúa investigado por presunta privación ilegítima de la libertad, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y desobediencia.

El expediente se inició el pasado 4 de agosto, después de un episodio ocurrido en un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. En aquella oportunidad, Arizaga fue vista corriendo por la calle en aparente estado de desorientación, mientras el dirigente sindical iba detrás de ella.

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La intervención policial derivó en la detención de Moyano, quien posteriormente recuperó la libertad. A partir de ese hecho, la fiscal Florencia Nocerez impulsó una investigación y se dispuso una prohibición de acercamiento y contacto.

Pese a las restricciones judiciales, la pareja volvió a mostrarse junta en Madrid y París, donde compartió fotografías y mensajes afectuosos a través de sus redes sociales.

Las publicaciones generaron repercusión debido a que la medida de protección continúa vigente en Argentina. No obstante, el abogado de Arizaga sostuvo que la prohibición dictada por la Justicia argentina no tiene aplicación en territorio español.

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En paralelo, la Fiscalía investiga un posible incumplimiento de la restricción de acercamiento en un apart hotel del barrio porteño de Monserrat, donde se sospecha que ambos podrían haberse encontrado después de que se estableciera la medida judicial.

Para esclarecer esa situación, los investigadores analizaron registros del establecimiento, cámaras de seguridad e información vinculada con los teléfonos celulares. Hasta el momento, esos elementos no permitieron confirmar por sí solos que la pareja haya compartido una habitación.

Por su parte, Arizaga negó haber sido víctima de violencia por parte de Moyano y manifestó en reiteradas oportunidades su intención de continuar la relación. Su defensa también solicitó que se levantara la prohibición de acercamiento, aunque los pedidos no prosperaron.

La audiencia prevista para el próximo lunes será una nueva instancia dentro de la investigación, que continúa abierta mientras la Justicia intenta determinar las circunstancias de los hechos denunciados y evaluar la situación de la joven.