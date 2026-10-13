El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con los alegatos finales de las querellas que representan a Jana Maradona y Diego Fernando Maradona. La audiencia se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, en el tramo final de un proceso judicial que comenzó el 14 de abril y lleva siete meses de actividad.

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Los abogados Félix L’Infante, representante de Jana, y Mario Baudry, quien patrocina a Diego Fernando, presentarán sus conclusiones sobre las responsabilidades de los profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

La audiencia tendrá lugar después de que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieran sus alegatos y cuestionaran la atención médica que recibió Maradona durante las últimas dos semanas de vida. Los representantes del Ministerio Público solicitaron 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 años para la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini y ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov, por homicidio simple con dolo eventual.

En tanto, pidieron cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años para los enfermeros Mariano Perroni y Ricardo Almirón, acusados de homicidio culposo. También solicitaron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

La semana pasada también presentó sus alegatos Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Sinagra. Durante su exposición, sostuvo que el exfutbolista tenía problemas cardíacos que eran conocidos por los profesionales que lo atendían y cuestionó la falta de determinados medicamentos.

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La querella coincidió con la Fiscalía en los pedidos de condena para la mayoría de los imputados, aunque solicitó elevar de ocho a diez años la pena para Cosachov.

El proceso judicial ya incluyó 45 audiencias de producción de pruebas, en las que declararon 75 testigos y se analizaron mensajes intercambiados entre los profesionales de la salud involucrados.

Con los alegatos de las querellas de Jana y Diego Fernando, el tribunal continuará escuchando las posiciones de las partes antes de avanzar hacia una decisión sobre las responsabilidades penales por la muerte del ídolo argentino.

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