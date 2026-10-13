El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su mesa política en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria frente a la ofensiva de la oposición y profundizar las negociaciones con los gobernadores. El encuentro se realizará en un escenario de tensión legislativa, con iniciativas que el oficialismo busca frenar y proyectos propios que necesita llevar adelante antes de fin de año.

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La reunión está prevista para las 13:00 y será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanecerá en Buenos Aires mientras el presidente Javier Milei prepara una nueva gira a Estados Unidos. La agenda estará centrada en ordenar la estrategia del oficialismo en el Congreso y revisar el estado de las conversaciones con los mandatarios provinciales.

Participarán del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. El ministro de Economía, Luis Caputo, estará ausente por su participación en actividades vinculadas con las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Tailandia.

Uno de los principales objetivos del oficialismo será evitar que la oposición consiga el quórum necesario para avanzar con una sesión prevista para este jueves en la Cámara de Diputados. Entre los temas que buscan impulsar los bloques opositores figuran el rechazo al DNU 70/23, la extensión de la emergencia en discapacidad y el tratamiento de una iniciativa vinculada con el endeudamiento familiar.

Para el oficialismo, el desafío consiste en evitar que los sectores opositores reúnan los apoyos necesarios para abrir el recinto y avanzar con esos asuntos. En ese escenario, la postura de los legisladores que responden a los gobernadores será determinante para definir el resultado de la convocatoria.

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El Gobierno apuesta a convencer a los sectores que todavía no fijaron una posición definitiva y busca sostener los acuerdos parlamentarios que le permitieron avanzar con distintas iniciativas durante los últimos meses.

En paralelo, el oficialismo convocó a otra sesión para el 21 de octubre, con proyectos propios relacionados con discapacidad y endeudamiento. También pretende avanzar con la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, que buscará obtener dictamen en comisión.

La reunión de la mesa política también tendrá como eje la relación con los gobernadores, cuyo acompañamiento resulta clave para la agenda legislativa del Ejecutivo. Entre las prioridades figuran el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el Gobierno pretende llevar al Senado hacia fines de octubre. La discusión por las modificaciones al sistema electoral incluye la iniciativa para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un tema que todavía requiere acuerdos para avanzar en el Congreso.

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En los últimos días, Santilli mantuvo reuniones con los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. También participó junto a Karina Milei de actividades en Salta con Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, mandatarios de esa provincia y de Catamarca, respectivamente.

El Ejecutivo busca aprovechar la presencia de distintos gobernadores en la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolla la Conferencia de Federalismo Fiscal, para continuar las conversaciones y acercar posiciones sobre los proyectos que pretende impulsar. Entre los mandatarios que se espera que participen del encuentro figuran Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Carlos Sadir, de Jujuy; Martín Llaryora, de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Leandro Zdero, de Chaco, y Gustavo Sáenz, de Salta.

La negociación con las provincias no se limita a la discusión parlamentaria. También se desarrolla en un contexto de construcción de alianzas de cara a las elecciones de 2027, en las que La Libertad Avanza busca ampliar su presencia territorial sin renunciar a competir en los distintos distritos.

La reunión de este martes funcionará como una instancia para revisar los apoyos disponibles, definir cómo responder a la iniciativa opositora en Diputados y acelerar las negociaciones sobre el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

Con una agenda parlamentaria cargada y acuerdos todavía en construcción, el Gobierno enfrenta el desafío de transformar los acercamientos políticos con los gobernadores en respaldos efectivos dentro del Congreso.