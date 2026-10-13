El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entró en una instancia decisiva con los alegatos finales de las querellas que representan a sus hijos. Este martes, el abogado Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando Maradona, apuntó contra los profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista y cuestionó las decisiones tomadas durante su internación domiciliaria.

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En su exposición, el letrado sostuvo una postura crítica sobre la atención médica que recibió el ídolo argentino antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. La acusación busca establecer si las acciones y omisiones de los integrantes del equipo médico tuvieron responsabilidad penal en el desenlace.

La jornada también incluyó la presentación del abogado Félix L’Infante, representante de Jana Maradona. Ambos expusieron sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, en una etapa clave del proceso judicial.

La intervención de Baudry se produjo después de que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaran sus alegatos la semana pasada. Durante sus exposiciones, los representantes del Ministerio Público Fiscal cuestionaron la organización de la atención médica que recibió Maradona durante las dos semanas previas a su muerte. La Fiscalía describió ese período como un tratamiento desorganizado y atribuyó a los acusados distintas conductas y omisiones que, según su planteo, contribuyeron al fallecimiento del exjugador.

En esa línea, las querellas buscan que se determinen las responsabilidades individuales de los profesionales involucrados y que se apliquen sanciones penales en caso de que el tribunal considere acreditadas las acusaciones.

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A diferencia de la Fiscalía, Mario Baudry, pidió 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y 10 años de inhabilitación, mientras que los fiscales habían solicitado 12 años. Para Agustina Cosachov el abogado reclamó 14 años de prisión y 10 años de inhabilitación, frente a los 8 años pedidos por el Ministerio Público Fiscal.

La misma postura adoptó respecto de Nancy Forlini, coordinadora de la atención domiciliaria, para quién solicitó 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y 10 años de inhabilitación, por encima de los 10 años reclamados por los fiscales. En cuanto al psicólogo Carlos Díaz, la querella pidió 12 años de prisión, con la recalificación del hecho como homicidio con dolo eventual, además de una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena. La Fiscalía, en cambio, había solicitado una pena menor, de entre 4 y 5 años para Díaz y otros integrantes del equipo de enfermería y atención médica.

Para los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, Baudry reclamó 4 años de prisión por homicidio culposo y una inhabilitación por el doble del tiempo de la pena.

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De esta manera, los alegatos dejaron expuestas las distintas interpretaciones de las acusaciones sobre las responsabilidades individuales de los imputados y la gravedad penal de las conductas investigadas.

Una vez que todas las partes expongan sus conclusiones, será el turno de las defensas de los profesionales acusados, que tendrán la oportunidad de responder a los cuestionamientos y sostener sus propias interpretaciones de las pruebas.