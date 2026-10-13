El Gobierno argentino presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, según informó la Oficina del Presidente de la República Argentina.

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A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Javier Milei sostuvo que la presentación busca preservar los derechos soberanos del país sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido profundicen la controversia existente en torno a la soberanía de las Islas Malvinas.

https://t.co/QbuvSkbTka — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 13, 2026

La solicitud se inscribe en el procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el pasado 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo, de acuerdo con el texto difundido, es defender la soberanía argentina y los recursos naturales.

La presentación se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se encuentra pendiente la constitución de un tribunal arbitral. Esta herramienta permite requerir medidas destinadas a preservar los derechos de las partes involucradas en una controversia o prevenir daños graves al medio marino, siempre que la urgencia de la situación lo justifique.

En ese marco, Argentina busca frenar las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona disputada mientras avanza el proceso iniciado ante los organismos internacionales.

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