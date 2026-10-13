El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 1,9% en septiembre respecto del mes anterior. De esta manera, la inflación acumulada durante los primeros nueve meses del año llegó al 23,6%.

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Entre las divisiones que componen el índice, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró la mayor suba mensual, con un 3,1%. En el otro extremo, Restaurantes y hoteles presentó el menor incremento, con una variación del 1,1%.

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El relevamiento del Indec mostró diferencias entre las regiones del país. El Gran Buenos Aires (GBA) y la Región Pampeana, que incluye a la provincia de Buenos Aires, registraron una variación del 2,0%, por encima del promedio nacional del 1,9%.

Por su parte, las regiones Noroeste y Cuyo igualaron la media nacional, con un incremento del 1,9%. En tanto, el Noreste tuvo una suba del 1,7% y la Patagonia registró el menor aumento regional, con un 1,4%.

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