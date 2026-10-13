Gendarmería Nacional detuvo en Chaco a dos jóvenes que planificaban con ChatGPT un tiroteo masivo en una universidad de Corrientes. El procedimiento para detener a ambos sujetos inició tras un alerta que emitió el FBI a las autoridades argentinas.

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La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos generó un alerta en Argentina, tras la presencia de dos personas en la plataforma de Inteligencia Artificial (IA), quienes obtuvieron un plan específico para realizar el ataque a la Universidad.

En la denuncia se advirtió que un usuario radicado en la localidad de Roque Sáenz Peña, quien mediante consultas a la IA afirmaba poseer "armas, explosivos y municiones junto con un plan detallado para perpetrar un tiroteo masivo en establecimientos educativos locales”.

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Tras llevar a cabo la recolección de datos, análisis de direcciones IP. Junto con un entrecruzamiento de información en redes sociales y tareas de campo en inmediaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata, en la provincia de Corrientes, las autoridades identificaron la vivienda del principal sospechoso sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de la cuidad chaqueña.

Con la orden emitida por el Juzgado Federal de Garantías y el apoyo de la Sección Explosivos local, el personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Saenz Peña, concretaron el allanamiento del inmueble.

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En el accionar se secuestraron dos agendas con anotaciones manuscritas, las cuales reflejan la planificación logística para la comisión del atentado, a su vez se encontraron diversos elementos cortopunzantes y herramientas, tales como: un machete, facas tumberas, barretas y cuchillos.

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Se secuestró además un bidón metálico para transporte de combustible, un libro con simbología nazi, $3.280.000 en efectivo, tres celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital.

Por orden del Magistrado que interviene en la causa, los gendarmes procedieron a la detención comunicada de dos ciudadanos mayores de edad, quienes quedaron alojados en sedes policiales a disposición de la justicia.