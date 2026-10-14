Las Cataratas del Iguazú volverán a tener restricciones para los visitantes debido a una nueva crecida del río Iguazú. Las autoridades del Parque Nacional confirmaron que este miércoles 14 de octubre el área turística abrirá sus puertas, pero permanecerán cerrados los circuitos Inferior y Superior, que permiten acceder a los senderos y pasarelas cercanos a los saltos.

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La decisión fue adoptada por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., luego de que el caudal del río superara durante la tarde del martes los parámetros de seguridad establecidos para la circulación de turistas y trabajadores. Según informaron, las proyecciones indicaban que el elevado volumen de agua se mantendría durante toda la jornada del miércoles, por lo que se resolvió sostener las medidas preventivas para evitar riesgos.

El protocolo vigente establece que, cuando el río alcanza los 11.000 metros cúbicos por segundo (equivalentes a 11 millones de litros por segundo), deben inhabilitarse las pasarelas y los balcones que conducen a los saltos.

Ante este escenario, los visitantes no podrán recorrer los circuitos tradicionales mientras se mantengan las condiciones que motivaron la restricción. La medida busca preservar la seguridad de quienes visitan el parque y del personal que trabaja en el área protegida.

La situación también afectó otras actividades de la región. Durante el martes, las autoridades realizaron un monitoreo permanente del río Iguazú, mientras que la crecida impactó en la operatoria náutica del Puerto de Iguazú y motivó el cierre preventivo de la Ruta Nacional 101 y de los senderos Verde y Macuco.

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La nueva restricción se produjo después de una breve reapertura de los circuitos, que habían permanecido cerrados el lunes por el mismo fenómeno.

Pese a las limitaciones en los recorridos hacia los saltos, el Parque Nacional Iguazú mantendrá habilitados distintos servicios y espacios para los turistas.

Entre las propuestas disponibles estarán el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y el Tren Ecológico de la Selva. También funcionarán los locales gastronómicos y comerciales, la excursión náutica Gran Aventura y los restaurantes El Fortín y La Selva, además del Hotel Gran Meliá.

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Por otra parte, las autoridades informaron que el precio de las entradas al área protegida no tendrá modificaciones, pese a las restricciones que impedirán acceder temporalmente a los circuitos que conducen a las cataratas.

Mientras continúe la crecida, se mantendrá el seguimiento de la evolución del río para determinar cuándo estarán dadas las condiciones de seguridad necesarias para restablecer los recorridos habituales.

Las autoridades recomiendan a los visitantes consultar los canales oficiales del Parque Nacional Iguazú antes de viajar, ya que las condiciones de acceso pueden modificarse de acuerdo con la evolución del caudal.