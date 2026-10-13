El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien debió dejar el cargo tras sufrir un accidente.

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La decisión fue comunicada por el Ministerio de Salud, que le deseó una pronta recuperación al funcionario saliente.

Esta nueva designación apunta a garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización del área, con especial atención en los mecanismos de control, las auditorías y la administración de los recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad.

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La medida había sido oficializada mediante la disposición 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones. Dicha normativa designó de forma interina a Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera, al frente del área de manera interina hasta el regreso de Di Liscia.

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