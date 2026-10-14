La Argentina se ubicó en el segundo puesto del ranking de inflación mensual de América Latina durante septiembre, con un incremento del 1,9%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A pesar de que el indicador se mantuvo por debajo del 2%, la economía nacional continúa mostrando una diferencia significativa respecto de otros países de la región.

Ads

El primer lugar fue para Venezuela, con una inflación del 8,4%, mientras que Guatemala completó el podio con el 1,18%. De los 15 países analizados, solamente estas tres economías registraron aumentos de precios superiores al 1% durante septiembre.

En comparación, Bolivia alcanzó una inflación del 0,85%, Brasil del 0,82% y Uruguay del 0,54%. Más atrás se ubicaron Honduras (0,48%), El Salvador (0,45%), México (0,42%) y Chile (0,40%).

Por su parte, Colombia registró un incremento del 0,37% y República Dominicana del 0,33%. Los menores niveles de inflación correspondieron a Perú (0,14%), Costa Rica (0,11%) y Paraguay (0,10%).

De esta manera, el aumento de precios registrado en la Argentina durante septiembre fue 19 veces superior al de Paraguay, el país con la menor inflación mensual del relevamiento.

Ads

La inflación argentina sigue por encima de sus países vecinos

Las diferencias también se reflejan en los datos acumulados. Durante los primeros nueve meses de 2026, la inflación argentina alcanzó el 23,6%, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%.

En ambos indicadores, el país volvió a ocupar el segundo lugar de la región, únicamente por detrás de Venezuela, que acumuló una inflación del 225,3% en lo que va del año y del 465,6% en los últimos doce meses.

La distancia con los países limítrofes resulta considerable. Entre enero y septiembre, Bolivia acumuló un 3,88%, Brasil un 3,95%, Chile un 4% y Uruguay un 4,21%. Paraguay presentó el registro más bajo, con apenas un 1,9%.

Ads

En términos interanuales, Bolivia registró un 5,7%, Uruguay un 4,68%, Brasil un 4,58%, Chile un 4,1% y Paraguay un 1,7%, cifras considerablemente inferiores al 33,4% de la Argentina.

Por fuera de los países vecinos, Colombia y Honduras también presentaron niveles elevados en comparación con el resto de la región, aunque muy por debajo de los indicadores argentinos y venezolanos.

Qué se espera para los próximos meses

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas proyectan que la inflación de octubre se ubique alrededor del 1,7%.

En cuanto al cierre de 2026, las estimaciones privadas anticipan una inflación anual de entre el 30% y el 30,3%.

Si bien la Argentina logró sostener durante septiembre una variación mensual inferior al 2%, el desafío continúa siendo reducir la brecha inflacionaria con el resto de América Latina, donde la mayoría de las economías presentan aumentos de precios considerablemente menores.